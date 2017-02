"Maahommik" õpetas vastlapäevaks viirukit tegema

25. veebruari "Maahommik" käis Kose vallas Tuhalas, kus sealse Ajaloo- ja Kunstikambri perenaine Margit Miller õpetas saatejuhile Laura Kõrvitsale ja vaatajatele üht haruldasemat tava.

"Kuivõrd vastlapäev on viljakust tähistav rituaal ja lund meil ei ole, liugu lasta me ei saa, siis katsume seda viljakust tähistada käepärasemate vahenditega," rääkis Miller ja lisas, et viljakust võiks võtta laiemas mõttes kui põllu oma. "Vaatleme näiteks loomingulist viljakust."

Aga vaadake videost, mis sinna sisse pandi. Nii palju võiks öelda, et alustas proua Miller õunapuuga.