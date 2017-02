Marje Metsur pidas presidendi vastuvõtu kutset jõulukaardiks

Näitleja Marje Metsur rääkis, et pärast pikka jõulupuhkust koju jõudes leidis ta oma postkastist paksu ümbriku, mida ta jõulukaardiks pidas. Selgus, et tegemist oli hoopis tõeliselt ootamatu kutsega.

"Ütlesin mehele, et see on kellegi hilinenud jõulukaart, ilmselt Soomest, et nii suur ümbrik. Läksin koju, kohe ei kakkunud seda lahti, vaid võtsin enne riided ära ja siis vaatasin, et president. Esimene lause, tõmbasin selle lahti, ja ütlesin, et issand jumal, on mul veel seda vaja," meenutas Metsur ETV-le antud intervjuus.

Nüüd, kui esimene ehmatus on möödas, on Metsuril hea meel, et ta siiski vastuvõtule kutsuti. "Mul on väga hea meel, et mind on lõpuks märgatud. Kõik tükid on elus ära tehtud ja siis ma saan ometi ka oma ordeni rinda lüüa, mille ma olen juba ammu saanud," rääkis Metsur.

Kaaslaseks võttis Metsur oma õe 15-aastase tütretütre ja sobiva kleidi leidis naine kodust kapist.