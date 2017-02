Haanjal saavad lund nautida nii suusatajad, kelgutajad kui ka kelgukoerad

Juba väikese poisina rakendas Rain Neumann oma koera salvokelgu ette, kuid nüüd on tal ühe asemel 34 koera ning salvokelkki on asendunud päris koerterakendiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neumann proovib esimest hooaega oma naisega kolme väikese lapse kõrvalt kätt kelgukoerte matkade pakkumisel Haanjamaal.

"Lumega on tõesti vedanud. Selleks on siinkandis väga hea kelgukeortega toimetada, et lund on piisavalt kuni Haanjani. Peräkülast Vastseliinani, seda ringi pidi, ma arvan, annab peaaegu paarsada kilomeetrit lume peal sõita," rääkis Neumann.

Häid lumeolusid naudivad teisedki piirkonna ettevõtjad. Näiteks pole Veemäe snowtube'i mäel toodetud tänavu grammigi kunstlund.

"Meil on see eelis, et oleme nii kõrgel merepinnast - meie majake on 180 meetrit umbes - ja kui all linnas sajab kergelt 0 kraadi lähedal vihma, siis meil tuleb siin lumehelbeid," rääkis Veemäe Snowhill OÜ üks eestvedajaid Aivar Saarepuu.

Ilmateenisuste andmeil on Haanjamaal praegu 13 sentimeetrit lund, mis tähendab, et rõõmu lumest jagub ka suusatajatele ning suure tõenäosusega ka Tartu maratoni avatud raja ja Tartu teatemaratoni sõitjatele, sest hetkeseisuga peaks need kaks sündmust just Haanjas aset leidma.