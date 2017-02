Priit Võigemast: poeg soovis juba päev varem kõigile head vabariigi aastapäeva

Kaader videost (Foto: ERR)

"Väga tänuväärset tööd teeb ka kool. Lapsed käivad Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumis, kus tähistatakse igal aastal vabariigi aastapäeva, lastele õpetatakse hümn salmide kaupa selgeks. Poeg oli isegi nii valmis, et ta päev varem ärkas üles ja soovis kõigile head vabariigi aastapäeva, tema oli väga valmis," rääkis Võigemast ETV-le.

Võigemasti peres algas tänane päev piduliku pannkoogipraadimisega. "Kui selgus, et ilm läks ilusaks, läksime lastega välja. Tahtsime minna paraadi vaatama, tungisime mäe otsa, aga tuli välja, et seal oli jube palju rahvast, nii et me piilusime sealt natuke aega ja vaatasime kodust edasi," kirjeldas Võigemast.

Võigemast lisas, et soovitab eestlastele iseenda leidmiseks rahu ja vaikust. "Kisa ja kära sees on iseenda mõtteid väga raske kuulda. Ikka rahus ja vaikuses, ja Eestimaal seda rahu ja vaikust on võimalik palju leida," tõdes Võigemast.