"Pealtnägija": Hollandi ärimees tekitas Eesti hotelliäris paksu pahandust

Tallinna ühe nooblima hotelli ümber käib äritüli, millesse on põimitud armudraama, kus šarmantne moeärimees osutus kullakaevajaks, ning intriig, kus lugupeetud advokaadibürood süüdistatakse kliendi tüssamises ja topeltmängus.

Johannes Wientjes lendas komeedina orbiidile nullindate lõpus.193-sentimeetrine moe- ja hotelliärimees kehastas meie kauges Euroopa nurgas kosmopoliitset glamuuri ja õpetas möödaminnes eestlastele edu valemit. Stiilsed jalatsid, sillerdavad mansetinööbid ja täpselt kehasse valatud ülikond. Hollandlase tänane garderoob on väärt umbes paarsada tuhat krooni. "Elas laia elu ajakirjanduses, kuidas tal üks ja teine edukas äri ja kõik lähvad. Aga kokkuvõttes oli kõik kaardimaja, mis põhines laenude peal ja ühel hetkel uusi laene ei antud, vanasid laenu tagasi ei suutnud maksta. Iga kaardimajaga juhtub see, kukub kokku," ütles Advokaadibüroo Laus & Partnerid vandeadvokaat Viktor Särgava ETV saates "Pealtnägija".

Täna käib hollandlase kaardimaja varemetel äge tüli, kus mängus murtud südamed, umbes viis miljonit eurot, Tallinna üks nooblim kinnisvara ja tagatipuks lugupeetud advokaadibüroo maine. Pooleli on vähemalt kaks tsiviilvaidlust kohtus ning üks kriminaaluurimine.

Tegu on pika, keerulise ja kirgliku vaidlusega, millest on tükati ajakirjanduses ka juba räägitud, kuid tegelikult saab selle taandada väga lihtsalt ühe mehe ja naise suhtele. Tallinnas sündinud, siin varem moe- ja hotellialal tegutsenud ja varasemast kooselust kahe täiskasvanud tütre ema Irina Wientjes kohtas 2004. aastal New Yorgis ühel moeüritusel Johannest. Pärast kaht aastat Amsterdamis kolis paar 2006. aastal Tallinna ja avas siin luksusmoe kaupluse Fashion Palace, mille hinnad olid siinses konnatiigis uudis omaette.

Tõelise läbilöögi kohaliku eliidi hulka tegi šikk hollandlane, kui ostis 2009. aasta suvel hotelli Kolm Õde. Tallinna vanalinnas Pika ja Tolli tänava nurgal asuv ajalooline pärl oli laitmatult renoveeritud ning võõrustanud juba nii Inglise kuningannat, rokktähti kui õigeusu metropoliiti. Seetõttu portreteeris hollandi ärimeest ka "Pealtnägija".

Johannes Wientjes rääkis, kuidas tema kliendid on oligarhid ja Kolme Õe restoran saab Michelini tähe. Tagantjärele selgub, et peale enesekindla jutu polnud hollandlasel hinge taga suurt midagi. Avalikkus ei teadnud, et raha hotelli ostuks tuli üldse Irina kaudu, kes hoidis üritustel mehe varju. Täpsemalt käis asi nii. "2009. aasta keskpaigas, suvisel ajal, käis Johannes Irina perekonnale välja idee, et Tallinnas on müügil praegu üks suurepärane investeerimisobjekt, et Pikal tänaval asuv hoonetekompleks nimega Kolm Õde, kus on juba ka tegutsev hotell olemas. Irina vanemal tütrel olid selleks ajaks kaks pojakest, ta ütles, et see on suurepärane investeerimine teie lastelaste tulevikku," kirjeldas Tamos Grupp jurist Mae Küttik.

Oluline on siinkohal märkida, et Irina perekond on rikas. Raha, täpsemalt nelja ja poole miljoni euro suurune laen hotelli ostmiseks tuli Irina vanema tütre mehelt Pavel Kosovilt, kes on Venemaa suuremate hulka kuuluva VTB panga üks juht. "Johannes Wientjesele andis sisuliselt laenu tema naise tütre mees, aga laenu ei kantud mitte Johannes Wientjesele endale, aga kuskile offshore firmasse. Johannes oli suutnud luua äriplaani, kus ta kirjeldas, mida on võimalik selle hotelliga veel edaspidi teha. See oli reaalne, pankurid hindasid selle äriplaani teostatavaks ja siis käis Johannes välja sellise nüansi: "Vaadake, te olete Venemaal pankurid. Ei ole hea, kui see hotell tuleb teie nimele. Vaadake, ma ostan teile ühe niisuguse turvalise offshore-firma ja hakkan selle offshore-firma kaudu seda hotelli arendama." Keegi Irina perekonnast ei tulnud selle peale, et Johannest kontrollida," kirjeldas Küttik olukorda.

Põhimõtteliselt anti see raha härra Wientjesi kätte ausõna peale. "Mingisugust lepingut selle kohta ei ole olnud. Neli ja pool miljonit euri liikus niimoodi lihtsalt, et vaatasin silma sisse ja usaldan. Kuna Johannes suutis veenda Irina perekonda selles, et see äriühing kuulubki Irina perekonnale. Nad olid veendunud selles, et nad kannavad selle raha oma ühest taskust teise taskusse," lausus Küttik.

Eesmärk oli lihtne - osta hotell, maksta sellel lasuv hüpoteek Sampo pangas ja oleks jäänud ülegi parendusteks ja investeeringuteks. Kuhu raha tegelikult läks, on sugulastele vaid uduselt aimatav. Fakt on, et hotelli ta ostis, aga laenud jättis maksmata. "Johannes jäi Sampo pangale võlgu peaaegu kohe, nagu ta oli selle üle võtnud. Ja loomulikult muutus Sampo pank närviliseks, mis tõi selle kaasa, et Johannes hakkas otsima refinantseerimisvõimalust. Ja selle refinantseerimise võimaluse leidiski ta Tallinna Äripangas," selgitas Küttik.

Särgava lisas, et kui Wientjes oleks suutnud laenud tagasi maksta, hotelli ilusti majandada, poleks küsimust olnud. "Aga näed, ei suutnud. Ja võttis selle hotelli peale edasi laenu Äripangast," selgitas Särgava. "Võib-olla minul ei ole päris õige selle skeemi üle naerda, aga kokkuvõtlikult üks kelm sattus veel suuremate kelmide küüsi," lisas Kütik.

Irina ja teda aitav jurist Mae Küttik väidavad, et Äripank haistis algusest peale võimalust noobel hotell hädas hollandlaselt kaaperdada, kusjuures vastav skeem olevat välja mõeldud Advokaadibüroos Laus & Partnerid. "Sellel hetkel oli ka osaühing Kolm Õde sügavas miinuses. Ühegi krediidiasutuse seaduse või reeglite järgi ei tohiks sellisele äriühingule anda veel raha juurde. Kuid Äripanga juhtkonna teatud liikmed nägid selles võimalust, kuidas saaks seda hotelli hõivata eeldades, et Johannes ei muuda oma käitumist ja hakkab jääma ka Äripangale võlgu. Ja ega nad ju ei eksinud, Johannes jäi üsna varsti Äripangale võlgu," ütles Küttik. Särgava hinnangul ei olnudki mingist kaaperdamisest juttu.

2012. aasta suvel ületas Johannes uudiskünnise sellega, et ostis osa ekspresident Lennart Meri krundist Viimsis. Irina uskus enda sõnul jätkuvalt mehe kinnitusi, et kõik on korras ega teadnud probleemidest õieti midagi, kuni 2012 sügisel lendas kõik lõhki, kui mängu tuli teine, noorem naine. "Tülitsesime, läksime lahku, sest mulle sai kõik selgeks. Ühel kaunil hetkel langesid klapid silme eest ja reaalsus vahtis näkku," meenutas Irina.

Eraelulisi detaile pikemalt lahkamata, kui Irina koos jurist Mae Küttikuga mehe varanduslikke manöövreid harutama hakkas, tabas teda šokk. "Tal oli plaan, tõepoolest plaan. Kui me hakkasime paberites korda looma, tuli see kohe välja, kuidas kohe pärast laulatust hakkasid rahad kaduma," rääkis Irina.

Skeemid olid nii mitmekihilised ja vastased nii tugevad, et naised taipasid, et üksi ei käi jõud üle. Appi oli vaja vandeadvokaati seda enam, et vaidlus võib jõuda ühel päeval Riigikohtuni. 2012 sügisel sõlmis bürooga Laus & Partnerid alguses lepingu Irina ja seejärel tema tütar Julia Kosova. Ema tahtis jagada mehega ühisvara, tütar tahtis tagasi hotelli ostuks antud laenu. "Me ei tulnud üldse selle pealegi, et hakata Raivo Lausi tausta kontrollima," tõdes Küttik.

Nüüd järgneb lõik, kus üks osapool selgelt valetab. Nimelt esindab Lausi büroo juba aastaid Äripanka ja tegeles juba enne Irina lahutust Kolme Õe võlgade teemaga. Kuid naised väidavad, et ei teadnud sellest tuhkagi. Süüdistus on seda tõsisem, et vanempartner Raivo Laus, kes Irinaga ka ise tegeles, oli samal ajal Advokatuuri aukohtu liige. Lausi büroo sõnul Irina mitte ainult teadis, et nad Kolme Õe ja Johannesega juba tegelevad, vaid see just oli põhjus, miks ta nende poole pöördus. "Nad tulid täpselt siia büroosse, nad ei läinud korrus kõrgemale, nad ei läinud kõrvalmajja, nad tulid siia büroosse. Ja nendega koos aktiivselt Mae, konkreetselt Mae Küttik osales siin büroos kõiksugustel nõupidamistel aktiivselt," ütles Särgava.

Vandeadvokaat Viktor Särgava sõnul peaks Irina tänulik olema, sest kui varem polnud laenu kohta mingeid pabereid, siis nemad viisid Johannese nii kaugele, et ta pani detsembris 2012 allkirja paberile, kus tunnistas 4,5 miljonilist võlga. "Täpselt nii. Kui nad tulid meie büroosse, siis oli Irina Wientjesel Johannese vastu ainult jutt, et minu tütar Julia Kosova oli organiseerinud rahalise makse neli-pool miljonit dollarit," ütles Särgava. Rahalaeva kuskilt saabumas ei olnud ja rahalaev ei tulnudki kuni lõpuks Johannes Weintjes pühkis Eesti tolmu jalgelt.

Irina ja tema jurist peavad eriliseks pommiks, et tagantjärgi nägid nad kirjavahetust, kus Laus & Partnerid advokaat Madis Kiisa, kes on ühtlasi ka Äripanga nõukogu liige, töötas juba 2012. aasta alguses välja üksikasjaliku tegevuskava, kuidas hotell panga valdusesse saada. "Meie Irinaga töötasime peaaegu kaks aastat Laus&Partners büroos. Me läksime hommikul sinna tööle ja õhtul tulime tagasi, sest me töötasime läbi neid materjale, mis oli kogutud, analüüsisime, kui meile sai teatavaks mingit informatsiooni, siis me edastasime selle," ütles Küttik.

Raivo Laus ise kinnitab "Pealtnägijale" saadetud kirjas, et büroo täitis temale võetud ülesandeid parimas usus ja kliendi seaduslikes huvides ning Mae Küttiku hinnang nende tegevusele on "sügavalt ebaeetiline". Lausi büroo hinnangul puudub ka hüpoteetiliselt nende tegevuses huvide konflikt, sest Kolm Õde polnud nende sõnul üldse Johannese ja Irina ühisvara. Tagatipuks löövad nad lauale õigusabilepingu lõpetamise kokkuleppe, kus Irina pani selgelt allkirja ka punktile, et tal pole büroo suhtes mingeid pretensioone.

Tohutu sasipuntra autor on nelja tuule poole kadunud. Viimased märgid Johannesest on Saksamaalt. Pärast pikki vaidlusi ja paljusid pöördeid, mis siia loosse ei mahu, jõudis Kolme Õe hotell Tallinna Äripangaga seotud isikute valdusesse. Omaette kõnekas fakt kogu sellest seltskonnast on, et kui möödunud septembris maeti Eesti allilma ristiisa Nikolai Tarankovi, viibisid ärasaatmisel nii Irina koos tütrega kui ka inimesed, keda nad hotelli kaaperdamises süüdistavad. Hotelli ostuks antud 4,5 miljonit on aga endiselt kaotsi ja nüüd püüab Irina seda saada läbi oma eksmehe firma pankroti, kus ta püüab hotelli tehinguid tagasi pöörata. Kusjuures Äripanka esindab seal vaidluses Lausi büroo, konkreetselt Viktor Särgava. Ehk sisuliselt ongi Irina nüüd vastakuti oma eksadvokaatidega.

"Meie büroo vastaspool on kogu aeg olnud nii Äripanga poolt vaadatuna, Irina Weintjese poolt vaadatuna, Julia Kosova poolt vaadatuna - Johannes Weintjes. Kogu aeg on üks vastaspool olnud," lausus Särgava.

Ka "Pealtnägija" kõik katsed Johannes Wientjesiga ühendust saada luhtusid. Nagu öeldud, see kõik oli ainult pisike osa sellest saagast, kus figureerib hulk põnevaid karaktereid ja pikantseid seoseid. Üks suur kohtuprotsess algas sel teemal eelmisel teisipäeval ja kindlasti kuuleme veel sellest.