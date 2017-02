Psühholoog Rene Randver: meie aju sarnaneb küttide-korilaste omale

"Prillitoosis" oli külas psühholoog Rene Randver, kes pidi nentima, et aju on selline organ, mille kohta me veel päris kõike ei tea. Ja tegelikult ei tea me ka seda, kuidas mõjuvad ajule nutiseadmed või kuidas nendega käituda. Lugu saatest, mis jõuab eetrisse 5. märtsil.

"Kuidas inimtegevus, mõtlemine on vahendatud, me päris täpselt veel ei tea, aga aju uurimise metoodika ja tehnoloogia pidevalt arenevad ja levivad ja see kätkeb ajuteadlastele palju huvitavaid väljakutseid," ütles Randver.

Kas tehnoloogiline maailm on inimaju muutnud? "Tõenäoliselt mitte," kommenteeris psühholoog. "Meie aju sarnaneb ikka veel meie eelkäijate, küttide-korilaste omale. Sotsiaalne evolutsioon ja tehnoloogiline areng on jõudnud palju kaugemale ette ja me ei ole tegelikult veel valmis selleks, kuidas nutiseadmeid kasutatakse, me peame seda alles õppima."

Kuna saateks on "Prillitoos", tuli mõistagi juttu ka sellest, kuidas vanusega info vastuvõtmise võime muutub. Väheneb, paraku. Vaadake põnevat juttu täpsemalt videost.