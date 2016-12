Tõnis Niinemets: meie jõulukott oli küllaltki pilliderohke

"Jõulutunneli" stuudiosse jõuavad ka mitmed tuntud Eesti inimesed, kes räägivad enda möödunud aastast ja rahulikust pühadeperioodist. Esimesena oli "Jõulutunnelis" külas näitleja Tõnis Niinemets koos abikaasa Liis Ilula-Niinemetsa ning lastega.

Tõnis Niinemets kinnitas "Jõulutunnelis", et nende laste jõulukott oli üpris pilliderohke. "Üks lastest sai ksülofoni, teine melodica, aga päkapikk tõi enne seda veel ka suupille," ütles ta ja lisas, et ise nad eriti musikaalsed ei ole. "Elame seda laste peal välja, varsti hakkab see toimuma ka spordiga," ütles Niinemets ja selgitas, et varsti jõuab kingikotti ilmselt võrkpall.

"Tööalaselt on mul ikkagi hea meel, et Von Krahl mind siiani tööl hoiab," tõdes Tõnis Niinemets ja lisas, et teatrialaselt hea meel ka esimese stand-up lavastuse üle. "Hea sõnaga meenutan ka Naissaarel toimunud "Aadama õuna" lavastust."

Tõnis Niinemetsa abikaasa Liis Ilula-Niinemets tõdes, et kodus teeb Tõnis laulmise ja näitlemise asemel ise luuletusi, niiviisi lunastas ta jõuluõhtul näiteks ka kingitusi. "Tal on väga päevakajalised, isegi poliitilised luuletused."

Abikaasa Liis on ameti poolest kehalise kasvatuse õpetaja, kus tema sõnul on kõige olulisem muuta see lapse jaoks meeldivaks. "Minu missioon on see, et lapsed näeksid, et liikumine on tore ning nad tahaksid tundi tulla ja neil oleks lõbus," ütles ta ja nentis, et neil tohiks tekkida halba emotsiooni. "Sealt edasi tuleb see, et kui kiiresti ta ikkagi 60 meetrit jookseb."

Saates tuli ka välja, et Tõnis Niinemets on enda abikaasat ka vahel kehalise kasvatuse tunnis asendanud. "Ma õpetasin neile asju, mida ma ise koolis õppisin liikumisest," ütles Tõnis Niinemets ja selgitas, et tema näitas gümnaasiumitüdrukutele võitluskunstist tulenevat gata't. "See on võitluskunst ilma vastaseta."