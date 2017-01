Marko Reikop sõimas mobiilimängu - "Loll kass oled!"

"Ringvaade" tutvustas populaarset mobiilimängu "Talking Tom", kus virtuaalne kass kordab kasutaja öeldud sõnu. Marko Reikopit ajas see mäng aga vihale ning ta ütles kass Tomile isegi paar kurjemat sõna.

Mobiilimängu "Talking Tom", mida Marko Reikop "Ringvaate" stuudios testis, on maailmas tänaseks alla laetud 5,6 miljardit korda. "Aasia investorid ostsid selle mängu miljardi dollari eest ära ja väidetavalt see kõik tasub ära, sest igakuine käive on miljonites," selgitas Grete Lõbu.

Marko Reikop ei mõistnud seda mängu ning ütles mängukassile ka paar krõbedamat sõna. Samuti oli ta üllatunud, et mängus "Talking Tom" meeldib kassile friikartuleid süüa. "Ma ei ole kunagi sellist kassi näinud, kes friikartuleid sööks."