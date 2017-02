Tiit Maran: pandad on väga rikaste loomaaedade suur lõbu

Tiit Maran käis Hiinas Chengdu provintsi pandade paljunduskeskuses ja rääkis nüüd "Ringvaates", mida ta seal nägi.

Tiit Maran rääkis, et pandade paljunduskeskus on täiesti uskumatu koht.

"Seal on kaks miljonit külastajat aastas, mitu suurt teadusuuringute instituuti ja samal ajal on see uskumatult mõnus koht jalutamiseks. Ja uskuge mind, see rahvas käib seal ja vaatab pandasid."

Maran ütles, et eelmine aasta tõi rõõmusõnumi, sest Hiina suur pandade loendus, mis toimus mitme aasta jooksul, teatas, et pandade arvukus on tõusnud.

"Kui 80ndatel oli see 1200-1300, siis praegu on see üle 2000 ja selle tõttu on pandad äärmiselt ohustatute kategooriast allapoole lastud. Mingi progress on toimunud. Aga selge on see, et inimesi on palju ja seda bambusemetsa, mida on pandal elamiseks vaja, on maailmas suhteliselt vähe."

Maran rääkis ka nn pandadiplomaatiast.

"Kuskil 1949. aastal Hiina Rahvavabariik keelas ära pandade Hiinast väljasaatmise ja panda muutus diplomaatiliseks loomaks. Kui kahe riigi vahel on head suhted, siis antakse diplomaatilise märgina see loom teisele riigile. Aga see ei tule mitte niisama, vaid aastane panda rent on miljon dollarit ja leping on tavaliselt kuskil kümne aasta peale. See on väga kallis ettevõtmine," ütles ta ja andis mõista, et Eesti riigi rahakott sellele vastu ei peaks.

"See on väga rikaste loomaaedade suur lõbu," lisas ta.

Reedel kell 18 toimub Tallinna loomaaia ja Hiina suursaatkonna koostöös kohvikuõhtu, mille fookuses on just hiidpanda.