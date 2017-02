Presidendi vastuvõtu noorim külaline leiutas lehvitamismasina

Presidendi vastuvõtule oli kutsutud ka väike Dina Voimova, kes pälvis palju tähelepanu oma leiutise, lehvitamismasina tõttu.

"Lehvitamise masina tegin. Kui emmel on kiire ja tema unustab, siis ma vajutan sinist nuppu ja tema lehvitab mulle," kirjeldas Dina ETV eetris oma leiutist, mille tõttu ta presidendi vastuvõtule kutsuti. "Mulle meeldib, kui emme on rõõmus, see teeb mind rõõmsaks," lisas ta.

Dina ema Jana rõhutas, et vanemad peaksid oma lapsega rohkem suhtlema, isegi kui pole piisavalt aega. "Olime Tiinaga paar kuud tagasi haiglas, jäime omavahele, hakkasime rääkima ja ma nutsin, sest ma sain aru, et ma üldse ei tea oma last, millest ta mõtleb ja mis tal vaja on. See on väga kurb, et me ei tunne oma last, peaks rohkem oma lapsega suhtlema," rõhutas naine.

Tänu lehvitamise masinale püüab Jana igal hommikul Dinale lehvitada. "Mõnikord ikka unustan. Praegu on nii kiire, et jooksen tööle ja siis unustan lehvitada. Tema jaoks on see nii tähtis asi ja ta mõtles sellise asja välja," selgitas uhke ema.

Dina on juba varem kohtunud Eesti presidendi Kersti Kaljulaiuga ning mäletas hästi tema pruune juukseid ja sinist kleiti. Tüdrukul oli välja mõeldud ka see, mida ta presidendile tänasel pidupäeval soovib. "Head Eesti Vabariigi sünnipäeva," lausus Dina.