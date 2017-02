"Ringvaade" jälgis kolmelapselise pere päevaseid rõõme ja muresid

"Ringvaade" käis külas menukal isablogi autoril Henry Jakobsoni ning vaatas, kuidas päev kolme väikese lapsega möödub.

Henry ja Kerstin Jakobsoni peres kasvavad Karl-Erik, Hendrik ja Katriin. Vanemad tõdesid, et kõik nende lapsed on hästi kanged, kuid siiani pole nad aru saanud, kellelt see geen pärit on. "Ise naerame, et selgelt näha, et meie lapsed," naljatas Kerstin.

Killukesi Henry päevast saab lugeda tema blogist a mida henry teeb?. Facebookis jälgib perekonna tegemisi pea 20 000 inimest. Isablogi eredaimad hetked on tänaseks saanud ka raamatukaante vahele.

Blogi autor tunnistas, et muretses enne laste saamist eelkõige selle pärast, kas temas üldse on isamaterjali. "Mul enda isaga head klappi ei olnud, mul head eeskuju ees ei olnud, ma pidin kõike käigult õppima," rääkis Henry, kuid lisas, et võtab isa siiski eeskujuna, kuidas mitte last kasvatada.

Henry tunnistas, et ei kujutanud enne laste saamist ette, et kuidas ta võiks üldse lastega hakkama saada. "Mul puudusid igasugused kogemused lastega ja ma ei kujutanud ette, kuidas ma võiksin hakata midagi sellist armastama," tõdes Henry. Ta lisas, et enne lapsi oli ta egoistlik ja mugav mees. "Mulle meeldis pikalt magada, vedeleda ja teha asju siis, kui mina tahan," meenutas Henry.