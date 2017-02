Paide vanaprouasid ei sunni võimlemistunnist eemale jääma isegi südamestimulaator või protees

Paides käib igal teisipäeval ja neljapäeval koos entusiastlik seltskond üle 70-aastaseid vanaprouasid, keda ei sunni koju jääma ka proteesid või südamestimulaator, võimlemistunnist puudumist vabandab ainult haigus, aga sedagi tuleb neil harva ette.

Paide eakate võimlemistunnis armu ei anta - kui soojendusharjutused tehtud, läheb hoogsaks rassimiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Laohoidja ja konduktori ametit pidanud 76-aastane Milvi Tuimann on võimlemas käinud üle 20 aasta. Südamestimulaator kõiki harjutusi teha ei luba, kuid koju jääda ta sellegipoolest ei kavatse.

"Mõnikord on koormus suur, aga jätan osa vahele, kui ma ei või neid teha. Ja ujumas käin ma iga nädal," rääkis ta.

Võimlemisringi vanim liige on 87-aastane Lia Aasma. Elupõline kooliõpetaja usub, et võimlemine parandab rühti ja hoiab tervise korras.

"See tugevdab tervist, võimlemine on hea," ütles Aasma. "Erilisi tervisemuresid mul pole, aga vanadus on," lisas ta.

Paide vanaemade võimlemisõpetaja on 73-aastane Maimu Lomp, kes on endine apteeker. Tervisehädade tõttu on ta lausa kahel korral pidanud uuesti kõndima õppima.

"Mina olen rohkem kamandaja, katsun viilida rohkem. Kaks tundi järjest ei jõua täie mahviga panna," rääkis Lomp. "See on mulle ka ainult kasuks. Ma olen ka proteesitud inimene ja kui ma ei liiguks, siis ma oleks varsti ainult koduseinte vahel," lisas ta.

Prouad on oma juhendajale tänulikud võimaluse eest ennast vormis hoida.