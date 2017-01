Kuressaares tähistati Hiina aastavahetust

Reedel on Hiina kalendri järgi vana-aasta õhtu. Aastavahetuse pidustustega tehti algust juba ka Kuressaares.

Kuressaare gümnaasiumis on põhjust Hiina aastavahetust tähistada, sest seal õpetatakse juba kuuendat aastat hiina keelt. Sel aastal on hiina keele õppijaid 170. Kuressaare gümnaasium on kogu Eesti suurim hiina keelt õpetav kool, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Viimased nädalad me oleme just keskendunud selle uurimisele ja vaatamisele, kuidas Hiinas tähistatakse uut aastat ja mis kombed seal on," selgitas hiina keele õppija Janely Rudein.

Tänavu on koolis koguni kaks hiina keele õpetajat. Just nemad tutvustasidki neljapäeval kogu kooliperele Hiina uusaasta traditsioone.

"Inimesed söövad vana-aasta õhtul pelmeene, sest hiinlased usuvad, et pelmeenide kuju meenutab kulda, hiina raha ehk mida rohkem pelmeene sööd, seda rohkem raha saad uuel aastal," rääkis hiina keele õpetaja Yuanyuan Wu.

"Homme on Hiinas selle aasta kõige tähtsam päev, aasta viimane päev. Ja ülehomme algab meie kalendri järgi uus aasta. See päev on Hiinas väga tähtis, inimesed tulevad kokku, eriti tähtis on see peredele," selgitas hiina keele õpetaja Li Jiang.

Hiinas on uusaasta pidustused ühed aasta suuremad, kus domineeriv värv on punane, lastakse ilutulestikurakette ja eriti just punaseid rakette. Pidustused kestavad terve nädala ja muu eluolu riigis selleks ajaks valdavalt peatub.

Vaatamata uusaastapidustustele Kuressaare günaasiumis siiski kõiki Hiina traditsioone ei rakendata, näiteks ei saa lapsed nädalat koolist vabaks.

"Seda meie lapsed ei saa. Küll nad võivad suvel kandideerida Hiinasse õppelaagrisse, selline võimalus on," ütles Kuressaare gümnaasiumi direktor Maidu Varik.

Hiina kalendri järgi on laupäeval algav tulikuke aasta eriti hea lapse sünniks - see märk peaks andma eluks tarkust ja edukust.

"Head uut aastat Eesti rahvale! Jõukust, tervist ja õnne! Et koostöö Eesti ja Hiina vahel oleks jätkuvalt tihe ja meie suhted läheksid aina paremaks," soovisid õpetajad Yuanyuan Wu ja Li Jiang eestimaalastele.