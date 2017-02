Kickstarter-mees õpetas kasutama ühisrahastusplatvorme

"Ringvaates" oli külas ameeriklane Justin Giddins, kes on leidnud endale huvitava eluala - ta tegeleb nimelt inimeste nõustamisega ühisrahastusplatvormide alal. Olles töötanud selles vallas kaks aastat ning omades suurt edu, on ta ära teeninud hüüdnime "Kickstarter-mees".

"Enim olen ma aidanud teenida veerand miljonit dollarit ühe koduse turvasüsteemi tarvis," sõnas Justin Giddins ja selgitas, et kuigi tal on tegelikult näitleja ja filmitegija, siis tuntuks sai ta just tänu ühisrahastusplatvormidele. "Mul läks seal vallas hästi ning õige pea hakati mind kutsuma Kickstarter-meheks."

Giddins tutvus ka mõne Eesti Hooandja-projektiga, kus ta nägi nii tugevusi kui ka nõrkuseid. "Üks põhiteema, mis kampaania edukaks muudab, on oskus lugu rääkida," sõnas Kickstarter-mees ja selgitas, et igal tootel ja projektil on oma lugu. "Inimestel on head ideed ja tooted, aga rahastust nad ei saa, sest turundus on kehv," tõdes ta ja tõi välja ühe suurima probleemi enamike projektide juures.