Hannes Hermaküla katsetas soki jalgatõmbajat

"Ringvaade" käis abivahendikeskuses Invaru, et uurida põnevaid ja eripäraseid tooteid, mis saavad inimest vigastuste korral aidata.

Abivahendikeskus Invaru pakub tooteid neile, kes on ajutiselt liikumisvõime kaotanud, vahendas "Ringvaade". Hannes Hermakülale pakkusid huvi mitmed ootamatud tooted, nende seas näiteks soki jalgatõmbaja, tabletilõikur, tuubipigistaja, nööpija ja palju muud.

"Ma olen paar korda elus selja nii raskelt ära tõmmanud, et ei saa sokki jalga, selleks tulebki aga appi soki jalgatõmbaja," ütles Hermaküla ja asus toodet proovima. "Ma üritan seda teha nii, et ma ei saaks kummardada," mainis ta ja kuigi tal sokk läks poolepeale üpris hästi, siis lõpuni see ei õnnestunud. Ta kutsus appi spetsialisti, kes õpetas teda toodet kasutama. "Ma tunnen enda nagu õunauss, kes läheb vaikselt ülespoole," kinnitas ta, kui ta viimaks teisel katsel soki jalga sai.

"Mis ma teen siis, kui on sellised jalanõud, millel on paelad?" küsis Hermaküla ja näitas, et selle jaoks on olemas kingapaela magnetkinnitus. Toode tuleb spetsialisti sõnul siduda ühe korra paelte külge ja hiljem saab kasutada vaid magnetit. "Täitsa hästi läheb jala ümber," ütles "Ringvaate" reporter, olles tõmmanud jalga magnetkinnitusega jalatsi.

Samuti proovis ta toodet, mis on samal ajal nii püksiluku kinnitõmbaja kui ka nööpija. "Osadel inimestel ei ole võimalik väga väikestest asjadest kinni võtta, siis lähekski seda vaja," sõnas ta. Nööpija kasutamiseks vajas Hermaküla aga taas spetsialisti tuge.

17. jaanuari "Ringvaates" tutvustav Hannes Hermaküla veel mitmeid teisigi tooteid, mis aitavad vigastuse korral paremini hakkama saada.