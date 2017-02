Lihulas on oma Kihnu Virve

Mulgimaa muusikakoolides õppivad noored talendid esinevad juba kümnendat aastat ühistel kontsertidel, et nautida üksteise pillimängu- ja lauluoskust. Nii mõnedki noored on loonud oma ansamblid ja on oodatud külalised paljudes Eesti paigus. Õpilastega koos musitseerivad ka nende õpetajad.