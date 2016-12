Tartus avati fotonäitus lasterikastest peredest

Kui jõulud on perega koosolemise aeg, siis lasterikastel peredel võib muul ajal olla küllaltki keeruline kõiki pereliikmeid kokku tuua. Just seepärast jäädvustas fotograaf Grethe Rõõm suvel Lõuna-Eesti lasterikkamaid peresid.

Tartus AHHAA-keskuses avatud näitusel on väljas kümme perepilti, millel on kokku 94 last, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Fotograaf Grethe Rõõmu inspireeris näitust pildistama see, kui palju armastust on lasterikastes peredes. Samuti soovis ta õdesid-vendi kokku tuua, kuivõrd suurperedes on osa pereliikmetest juba täiskasvanud ja kõigil on keeruline ühel ajal kokku saada.