Marko Reikop sai jõulukingiks koprasaba maitsta

Saatejuht Grete Lõbu kinkis Marko Reikopile otse-eetris koprasaba, mida gurmaan Reikop maitsta sai.

"See näeb palju ilusam välja, sa siin öökisid, et koprasaba on jälk," meenutas Reikop mõne aasta tagust klippi, kui Lõbu otse-eetris kobrast maitses, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Reikop, kes on maitsnud ka mäkra, tõdes, et kobras on selle kõrval väga maitsev. "Ma olen maailmas söönud nüüd absoluutselt kõiki asju," naeris Reikop.