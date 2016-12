Kolm peamist nippi kutsika kasvatamisel

Koerakoolitaja Urve Lageda andis välja raamatu "Kutsika kasvatamise tarkusi", mis annab nippe koerte kasvatamisel.

See on algajale koeraomanikule praktilisi ja selgeid soovitusi jagav raamat kutsika arengut, tervist, kohtlemist ja algkoolitust puudutavatel teemadel koos näidetega elust. "Koer on nagu inimene, eluaeg saab õpetada," rahustas Lageda koeraomanikke ETV saates "Ringvaade".

Raamatu autor ütles, et esmane asi kutsika võtmisel on temaga koos magamine esimestel õhtutel. Teiseks tuleb koerale selgeks teha, kuidas oma hädad väljas teha ning kolmas hea nipp on see, et kutsikat ei tohi üle sööta.

Urve Lageda on koeraarmastuse andnud edasi ka oma kolmele lapsele ning tütar Karin Lageda ütles, et raamat seob kokku kõik eelnevad teadmised ning pakub uusi. Kokku annab raamat 200 vastust, mis koera kasvatamisel tekivad.