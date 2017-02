Pärnus tegutseb ratastoolides rivitantsurühm

"Ringvaade" tutvustas kuut hakkajat Pärnu inimest, kes on vaatamata halvatusele ja ratastoolile otsustanud tantsida rivitantsu. Tänaseks on nad käinud isegi maailmameistrivõistlustel.

Rivitantsutrenn toimub Pärnus Nooruse majas. Hakkajaid tantsijaid treenib Kaie Seger, kes rääkis "Ringvaates", et kahe tantsijaga on nad tänaseks isegi maailmameistrivõistlustele jõudnud. Enne võistluse algust toimus aga väike viperus, kuna nende rivaalid jätsid neid pika ninaga, pärast mida olid nad oma võistlusklassi ainsateks osalejateks. See neid aga ei morjendanud ja oma tantsu tegid nad siiski ära. "Autasustamisel toodi välja Eesti lipp ja kõlas ka hümn, see oli võimas," sõnas Seger.

Ka tantsijad tõid saates välja, et trennis käimine pakub häid emotsioone ning annab võimaluse teatud mõttes teise dimensiooni minna.