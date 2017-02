Sandra ja Jalmar Vabarna: kui on pikemad tuurid, igatseme musta leiba

Trad.Attackiga! äsja Tšiilis esinenud Jalmar ja Sandra Vabarna tunnistasid, et mööda maailma ringi sõites mõistavad nad, kui tore koht on Eesti.

"Muidugi on vaimustavaid asju mujal ka, aga armastus Eesti vastu on meil ainult suurenenud. Kui meil on pikemad tuurid, igatseme me musta leiba ja kui on lühemad tuurid, igatseme me Eesti väiksust, heas mõttes," selgitas Sandra Vabarna ETV-le antud intervjuus. Sandra lisas, et Eesti on nende jaoks ideaalne koht.

Vabarnad kirjeldasid, kuidas nad on saanud Eestit tutvustada ka piiri taga. "Põhiline on see, et meid on nii vähe. Tavaliselt esineme linnades, kus on juba linnas viis korda rohkem inimesi, kui terves Eestis kokku, see paneb ikka inimesi imestama. Teisalt küsitakse tihti selle peale, et mis keelt te seal räägite," selgitas Jalmar Vabarna.

Kuigi Jalmar on presidendi vastuvõtul külalisena juba teist korda, siis sel aastal on ta seda esmakordselt abielumehena. Paar kannab vastuvõtul Setu rahvariideid.