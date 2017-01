Valgas avati ekstreemspordihall

Ekstreemsport võidab nii Eestis kui ka Lätis populaarsust, kuid selle harrastamiseks sobivaid sisehalle on vähe. Valgas, mis on muutumas Eesti ja Läti ühiseks ekstreemspordikeskuseks, avati reedel trikisõiduhall.

Valgas on ekstreemspordihall tegutsenud juba kümmekond aastat, kuid tingimused olid kehvad. Nüüd on trikitamispaigaks ümber ehitatud endine kutsekooli puiduhall, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Noored käisid linnajuhtidele soovi avaldamas ja lõpuks tehti hall valmist.

"Algul oli meil mõte, et teeme keskmise ja raskema tasemega pargi ja rohkem just rattasuunaga. Aga kui ma nüüd vaatan, mida sõitjad teevad, siis tundub, et saime väga hea pargi. Kõigil on siin midagi teha ja keegi ei saa kurta, et domineeriks üks või teine ala," rääkis Valga eksreemspordi eestvedaja Lauri Lomp.

Halli kavand on Valga ekstreemspordihuviliste tehtud. Pargi ehitas Riia firma Mind Work Ramps, kes teinud trikipaiku mujalgi Eestis.

"Vana halliga võrreldes on siin väga palju teisiti. Siin on soe, on kaks puhketuba. Vanas hallis oli ainult park, meil polnud seal lisaruume. Siin on hea valgustus ja oma hoov, kuhu plaanime suvel teha väliraja," selgitas Valga aselinnapea Lauri Drubinš.

Hallis saab nüüd ka oma rattaid putitada.

Ekstreemspordikeskuse rajamiseks kulus 1000 ruutmeetrit vineeri, 2,5 kilomeetrit prusse ja 25 000 kruvi.

"Domineeribki praegu tõukeratas - väga palju noori sõidab nendega. Ma usun, et rulasõidu pool, mis on veel tagasihoidlik, kasvab ka. Nagu näeme, on pea kõik sõitjad Valgast kaugemalt. Huvilisi on käinud Tallinna ja Riiani välja, kaugemaltki," ütles Lomp.

Lätlased olid reedel õhtul kohal. "Meil on Valmierale lähim koht sõita Valka, et ekstreemspordiga tegelda," ütles ekstreemspordihuviline Kristers Matvejevs.

Kui väljas olevaid ekstreemspordiradu on paljudes kohtades, siis sees harjutamise võimalusi on mõlemal pool piiri vähem kui huvilisi.

"Kahjuks on olukord viimasel ajal hakanud halvemaks muutuma - mitmed pargid on suletud. Tallinnas suleti üks park ja Tartus on probleeme ühe pargiga. Teised linnad peaks kindlasti eeskuju võtma, mida Valga siin teinud on," rääkis ekstreemspordihuviline Kaarel Kruus.

Esimene trikivõistlus peeti Valgas juba reede õhtul, avamise aegu.