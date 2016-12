Raatuse kooli õpilased kinkisid Helliku lasteaiale isetehtud mänguasju

Tartu Raatuse kooli õpilased kinkisid Tartu Helliku lasteaiale hulgaliselt isetehtud puidust mänguasju, istesõidukeid, tumbasid ja väikese liikluslinnaku. Kokku valmis nii palju kingitusi, et neile tuli järele minna lausa kahe sõiduautoga.

Raatuse kooli tehnoloogiaõpetaja Tiiu Laidi tunnis tegid õpilased Helliku lasteaiale papirullidest pehmete istmetega tumbad, puidust kalastusmängu ja kabe. Viienda klassi õpilased ehitasid puitklotsidest majad ja liiklusmärgid, millest Helliku lapsed saavad kokku panna päris liikluslinnaku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need tööesemed on valmistatud meie kooli poolt, osaliselt õpilaste endi välja mõeldud ja osaliselt ka Helliku lasteaia soove arvestades. Lapsed lähevad üsna kähku selle liini peale, et nüüd me teeme ja nad teevad hoopis teisiti kui endale," selgitas Laid.

Reede hommikul nägid Helliku lasteaia lapsed neile meisterdatud kingitusi esimest korda.

"Meile toodi autorada, kus on autod ka. Kolm autot. Rallikas ka. Ja seal on autolinn ka," kirjeldas Johannes.

"Kabe, male. Linn, seal laua peal on suur linn," loetlesid Lenna ja Grete.

Helliku lapsed arvavad, et mõne aasta pärast võiks ka ise puidust ehitama hakata. Puidust just seepärast, et puit on vastupidav.

"Puuonni, puuautot ja puuehitist, millega saab õues mängida," rääkis Joosep enda ideedest.

"Nendega saab mängida ja need on tugevad," ütles Johannes.