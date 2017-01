Grete Lõbu testis oma kirurgioskusi

Homme peetakse Tallinnas Kultuurikatlas kõrghariduspäeva "Õpi Tartus!", kus saab osaleda erinevates töötubades. Ühes neist on võimalik seajalgade peal proovida seda, kui hea kirurg õpihuvilisest saaks. Grete Lõbu pani "Ringvaates" oma kirurgioskused proovile.

Kuuenda kursuse arstitudeng Jürgen Rünk ütles, et esmakordsel haava õmblemisel on kõige keerulisem osa sõlme tegemine.

"Kui me hakkame päris inimesele õmblust tegema, siis mängib rolli see, mis niiti me kasutame, millise õmbluse me teeme, aga praegu on trikk just selle sõlme tegemises," sõnas ta.

Vaata, kuidas saatejuht ülesandega hakkama sai.