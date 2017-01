Selgusid aasta pressifoto nominendid

Ürituse korraldaja Liis Treimann tunnistas "Vikerhommikus", et igal aastal tuleb konkursile töidu umbes tuhanderingis. Konkursile aasta pressifoto esitati tänavu 616 fototööd, pildifaile koos fotoseeriatega oli 991. "Fotograafidel on tulnud oskus toimetada oma fotosid. Nad mõtlevad enne läbi, mida nad saadavad," rääkis Treimann, kelle sõnul läheb pressifotode kvaliteet iga aastaga paremaks.

Treimann lisas, et fotodele on aastatega juurde tulnud ka videoväljund, mis on muutnud meediaväljaannete elu teistsuguseks. "Pressifotograaf on muutunud läbi selle oluliselt multifunktsionaalsemaks," selgitas ta.

Fotod kandideerivad neljas erinevas kategoorias: uudis, olemus, sport ja portree. Nimetatud kategooriate võidutööde hulgast valitakse Aasta Pressifoto 2016. Treimann lisas, et Eesti meedias on erutavaim valdkond poliitsündmused. "Parteijuhtide vahetumised ja presidendivalimiste pikk saaga," kirjeldas Treimann.

Töid hindas viieliikmeline žürii, mille esimees on Eesti ajalehtede liidu liikmeslehtede esindajana Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Eestist on fotosid hindamas fotograaf Raigo Pajula ja Ringvaate reporter Jüri Muttika. Välismaised žüriiliikmed on seekord Läti dokumentalistika fotograaf ja lektor Andris Kozlovskis ning Soome pressifotograaf Kaisa Rautaheimo.

Võitjad kuulutatakse välja koos teise Eesti ajakirjandusauhindadega 3. märtsil toimuval pressipeol.