Õpilasfirma hakkas tootma nostalgilist leivasuppi

"Ringvaates" olid külas õpilasfirma Leivapoisid loojad Raul Esko ja Julius Tarand, kes on hakanud tootma nostalgilist leivasuppi.

Toote looja Raul Esko tõdes, et idee leivasupi purkipanekuks tuli vanaemalt. "Tema leivasupp on selline, mida tahaks alati teisegi kausi võtta," sõnas ta ja kinnitas, et üheks põhjuseks, miks leivasuppi tootma hakata, oli see, et pakkuda tänapäeva noortele vanu häid vanaema magustoite. "Praegused noored on üles kasvanud säilitusaineid ja suhkrut täis toodetega," tõdes Esko.

Õpilasfirma Leivapoisid tootevalikus on tänaseks kolm erinevat leivasuppi: õunte ja meega, rosinate ja kaneeliga ning ka vegan-versioon roosuhkruga. "Õige retsepti väljatöötamine võttis aega lausa üle kuu aja," ütles toote üks loojatest Julius Tarand.

Ühe leivasupi purgi hinnaks saab neli eurot. "Meie kampaania on see, et kui osta kolm tükki, siis saab kümne euroga," kinnitas Tarand ja lisas, et praegu müüvad nad enda toodet laatadel, kuid õige pea võib see jõuda ka poelettidele.