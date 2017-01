Tartus laenutati lumepäeva puhul tasuta suuski välja

Tartus tähistati rahvusvahelist lumepäeva ja sel puhul laenutati suusahuvilistele tasuta suuski välja.

Kuigi talved on üha pehmemad ja soojemad, on laste huvi suusatamise vastu endiselt suur. Põhiliseks takistuseks suusatrenni minekul on varustuse puudumine. Seda, et lastel endal trenni minnes või hobikorras sõitmiseks suusad olemas on, tuleb ette üha harvemini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartus tähistati pühapäeval rahvusvahelist lumepäeva, kus igale soovijale tasuta suusad laenutati ja lapsed suusarajale sportima saadeti.

Ürituse korraldaja, suusatreener Vahur Teppani sõnul pärsib suusahuvi ka lumepuudus, kuid kui juba rajale minnakse, on emotsioonid alati positiivsed.

"Suusakoolist on meil pea sada komplekti tasuta välja antud. Klubi Tartu Maraton ja Tartu suusaklubi treenerid on lastega tegelemas. Kui lumi on maas, siis on lapsevanemad tegusad, lapsed väljas, kõigile meeldib. Aga kui sajab vihma ja on +2 kraadi, siis loomulikult võtab see suusaisu ära. Lasteaialaps või koolilaps, kes esimest korda on suuskadel ja kui ta ühe korra laskumisest alla tuleb ja püsti jääb, siis seda kilkamist ja õnne ja rõõmu on nii palju, et siis on suusatamine müüdud," rääkis Teppan.

"Parem olge õues ja suusatage või tehke mingit sporti. Ärge olge ainult arvutis või ärge vaadake ainult telefoni," soovitas ka Robin.