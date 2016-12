Eesti meditsiinist tuleb tihti murelikke teateid, mille kõrval kipub ununema, et tegelikult saadab meditsiin iga jumala päev korda imesid. Üks selline koht paljudest on Ida-Tallinna keskhaigla enneaegsete intensiivravi osakond. Laulja Nele-Liis Vaiksoo, kellel on selle teemaga väga isiklik puude, läks sinna töövarjuks.