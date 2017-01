Kajar Kase lootusetult plekiline särk sai keemilises puhastuses säravvalgeks

"Ringvaade" testis kui edukalt suudab keemiline puhastus taastada valge särgi, mis on tahtlikult kõikvõimalike plekkidega ära mäkerdatud.

Kajar Kase määris oma särgi kokku veini, kohvi ja huulepulgaga ning sodis seda pastakaga.

Pesumaja plekivõtja ütles särki nähes, et nii hullus olukorras riideid neile tavaliselt ei jõua.

Pesumaja juhataja Anu Tiide selgitas, et kõigepealt liiguvad esemed plekivõtja juurde, kus need ükshaaval üle vaadatakse ning siis sorteeritakse riided vastavalt värvi ja materjali järgi ära, alati toimub eelplekieemaldus.

"Kuna huulepulgas on rasva ka, siis see peaks keemilises ka ära käima, aga kuna siin on ka veini- ja kohviplekid, siis teistpidi need jälle kinnituvad, kui keemilise masinasse panna. Peaks enne leotama ja pärast töötlema huulepulka veel kui vaja on. Pastapliiats ei ole iseenesest probleem. Probleemiks on tintenpenid, need vahendid ei taha ära tulla," rääkis plekivõtja Kaja Haljaste. Ta lisas, et igale plekile on eraldi pesuvahend ja andis lootust, et Kajari särk saab puhtaks.

Anu Tiide ütles veel, et plekke on palju ja need vahelduvad vastavalt pühadekalendrile.

"Jaaniajal on loomulikult rohuplekid tagumiku peal ja punane vein. Jõuluajal on ikka rasva rohkem."

Ta sõnas veel, et ehitusega seotud plekid on sellised, mis ei kipu ära tulema: makrofleks, lakid. Praktiliselt võimatu on lahti saada ka hallitusplekkidest.

Kajar Kase sai oma särgi aga säravvalgena tagasi.