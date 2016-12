Pannjärvele jagus suusatajaid ka jõululaupäeval

Suusatajad Pannjärvel. (Foto: ERR)

Lagendikul asuval Pannjärve suusastaadionil on rohkem jääd kui lund, kuid mõnisada meetrit eemal metsade vahel leiab suusatamiseks erinevaid ringe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Laura Kuusemets ja Ainar Elberg ütlesid, et tingimused on neljakilomeetrisel ringil veel küllalt head, kuid vihm ja tuul teevad iga päevaga ka Pannjärve radadele kurja. Nad nentisid, et suusatajaid on metsa all meeldivalt palju.

"Eks nad kasutavad ka viimast võimalust ära, sest suure tõenäosusega homme enam sõita ei kannata. Kui siin vihma tuleb, siis läheb rada kiiresti. Drastiline muutus on ikka olnud 24 tunniga. Eile käisime, siis oli ikka oluliselt parem," rääkisid nad.

Triatlonist Jaanus Mägi taastub vigastusest ning tema sõnul on suusatamine väga mõnus tegevus.

"Suusatamine on väga hea ala, kus kõik lihased töötavad - ei põruta väga kõvasti ja koordinatsioon on paigas. Arendab ühtlaselt tervet keha," ütles Mägi.

Kuna õigeusklikel on jõulud alles paari nädala pärast, siis jõudis suusakilomeetreid koguma ka Kohtla-Järve apostliku õigeusu kogudust teeniv isa Dionissi, kodanikunimega Sergei Borissov.

"Soovin kõigile edu ning seda, et inimesed käiksid kirikus ja palvetaksid, aga leiaksid aega tegeleda ka kehakultuuriga. Tänu Jumalale on meil siin Pannjärvel lund, tulge ja suusatage. Soovin kõikidele tervist ja toredat perekondlikku püha," ütles Borissov.

Suusatamist oma peres talipühade lahutamatuks osaks pidaval Moonika Lehtmaal oli intervjuu andmiseks seljataga juba üle 16 suusakilomeetri. "Tulime elukaasalasega koos. Ma olen kohalik, Ida-Virumaalt ja tulime lihtsalt vorsti allapoole laskma," ütles Lehtmaa.