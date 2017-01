"Ringvaade" otsis enda toimetuse koertele parimat pesa

"Ringvaate" toimetus viis läbi katse, otsimaks enda toimetuse kolmele koerale parimates aset. Katses oli nii spetsiaalselt koertele mõeldud diivan kui ka tavaline inimeste tugitool.

Grete Lõbu kinnitas, et kodus eelistab tema koer kõige enam just voodit ja diivanit, nende kahe järel tulevad kõik muud variandid. "Tal on küll kodus ka enda ase, kus ta peaks magama, aga pigem tuleb ta ikkagi inimeste juurde," selgitas ta. "Ringvaate" katse põhjal selgus, et Lõbu koer valib tõepoolest kõige meelsamini just inimestele mõeldud diivani. "Kui saab valida, siis ta läheb alati inimeste juurde," ütles Grete Lõbu lõpetuseks.

Mai Pallingu koeral on kodus enda pisike pesa, kus talle meeldib olla - üpris sarnase aseme valis tema koer ka "Ringvaate" testis.

Hannes Hermaküla tõi üllatuslikult välja, et tema koer magab kodus hoopiski sahtlis. "Tal on üks vana kummutisahtel, kuhu sisse on pandud mingi pehmendus," ütles ta ja lisas, et lisaks sellele asemele soovib tema koer käia kõikjal, kuhu ei näe. "Kui me kodust ära oleme ja ta üksi jätame, siis on pärast näha, et ta on suhelnud kõigi patjadega ja käinud kõigis voodites." Ka "Ringvaate" katses eelistas Hermaküla koer kõige enam inimestele mõeldud asemeid.