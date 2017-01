Viljandi õpilased tegid müravaba metsatööd

Eestis on teadaolevalt umbes kümmekond metsaomanikku, kes metsa väljaveol traktorit ei kasuta, vaid kogu töö teeb ära hobune. Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilased on metsanduspraktikal, kus tööd tehakse käsisae, kirve ja hobusega ehk n-ö müravabalt.

Rahvusliku ehituse eriala üliõpilase Kristiina Kesküla sõnul võib müra-vaba puutööd vaja minna tema erialal, samuti palkehituse erialal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mul on mingi isiklik vimm tänapäeva ehituse vastu. Võib-olla ei peaks seda fibo plokki ja kipsi igale poole panema. Võib-olla saaks lihtsamalt, ilusamalt ja esteetilisemalt läbi ajada," arutles rahvusliku ehituse eriala üliõpilane Marko Aatonen.

Müravabal metsatööl olid abis Viljandi Vaba Waldorfkooli õpilased, et varuda puitu tööõpetuse tunni tarvis.

"Ega nad kohe vist ei pruugi aru saada, kui tähtis selline asi on, et näha, kus metsa kasvab ja kuidas siit puitu üldse varutakse. Täna on siin hobusega metsa varumine ja asjalikud juhendajad - see on suur väärtus," selgitas Waldorfkooli puidutöö õpetaja Indrek Roosi.

"Väga äge oli, tõesti väga huvitav niimoodi siin tööd teha," ütles Viljandi Vaba Waldorfkooli 5. klassi õpilane Holger Maaker, kelle sõnul oli kõige huvitavam puude langetamine.

Aga kõige raskema töö tegid mõistagi ära hobused.

"Tänase ilmaga ma pean ikka oma saba kergitama ja ütlema, et minu maatõugu hobune Tayra on kõige tublim, sest külma on suhteliselt vähe olnud, siin on rabamets, raskeveo hobune vajub siin läbi. Minu hobune on ka mõned korrad tagumikuni mudas käinud, aga tema tuleb välja," rääkis Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia dotsent Priit-Kalev Parts.