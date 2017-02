"Ringvaade" näitas presidendi vastuvõtu köögipoolt

24. veebruaril tähistas Eesti Vabariik 99. sünnipäeva ning selleks puhuks toimus Estonia ooperi- ja kontserdimajas president Kersti Kaljulaidi pidulik vastuvõtt. "Ringvaate" reporterid Christel Karits ja Hannes Hermaküla käisid tutvumas vastuvõtu köögipoolega.

Üheks muudatuseks seekordse presidendi vastuvõtu juures oli lisaks uuele kõnepuldile ka see, et aastapäevakõnet ei lugenud Kersti Kaljulaid paberilt ega peast, vahendas "Ringvaade". Tekst jooksis kahel prompteril, tänu millele tal oli võimalik rahvale otsa vaadata ja samal ajal ka enda kõnet lugeda. Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe aga sõnas, et kui prompter ei peaks töötama, on olemas ka varuvariandid. "Alati saab pidada kõnet kas paberilt või peast."

Vastuvõtul pakutud suupistete seas oli selgi korral huvitavaid kombinatsioone, näiteks leivakivi, mis meenutas Christel Karitsale pisut rummikooki. Presidendi kantselei peakokk Taigo Lepik oli selleks korraks ette valmistanud suupiste pullimunadest, mis saatejuht eriti šokeeris. "Nüüd ma ei saa muud öelda, lugupeetud vaatajad, aga töö on selline," sõnas Hermaküla ja lisas, et kuigi ta on söönud kana-, hane- ja isegi jaanalinnumune, aga vutimune ta varem söönud pole.

Kätlemissaalis kohtus "Ringvaade" Rahvusooper Estonia peaadministraatori Tiiu Paulsiga, kes on enda sõnul maja presidendivastuvõtuks ette valmistanud juba 21 aastat. "Mõned korrad on ka vahele jäänud," selgitas ta ja lisas, et hommik algas kell pool kaheksa maja ülevaatusega.

Andre Maaker, kes mängis sel korral kätlemise taustaks muusikat, oli ürituse jaoks ette valmistanud sadakond lugu. "Minu teada pean ma mängima umbes poolteist tundi, aga võib-olla läheb kauem, ega ma enne ei lõpeta, kui inimesed on mööda läinud," ütles Maaker.