Major Madis Morel tutvustas erinevaid rivisamme mujalt maailmast

Homme tele-eetrisse jõudev "Hommik Anuga" palus stuudiosse major Madis Moreli, et ta kommenteeriks vabariigi aastapäeva eel erinevat tüüpi ja esmapilgul meile veidrana tunduvaid paraadmarsi vorme mujalt maailmast.

Major rääkis, et tänapäeval saab selgelt eristada euroopalikku stiili, mis toetub Preisi paraadkultuurile ning Aasia kultuuritraditsioonile omast paraadmarssi.

"Kui me vaatame näiteks Põhja-Koread, siis see on omaette teatrisõu täiesti. Ma tean, et nad teevad tohutut drilli ja paraadide jaoks valitakse välja kõik ühepikkused, isegi ühe näoga inimesed. Eks see ole Põhja-Korea üks omapära, et neil võib-olla kõige moodsama relvastusega kelkida ei ole ja siis nad näitavad, mismoodi nad suudavad sõdurid panna marssima," rääkis major.

Ka Hiina armees saab Moreli sõnul rividrilli söögi alla ja söögi peale, aga Lõuna-Korea ning India marsisammul on näha näiteks briti mõjutusi.

Kõige kuulsamad joostes marssijad on aga Itaalia mägijäägrid.

"Nemad ei tohigi üldse tavaliselt marssida. Nad peavad kogu aeg jooksma. Neil on olemas oma puhkpilliorkester, kus peab joostes puhuma pasunat. Ma olen seda oma silmaga paraadil näinud ja ei saa siiamaani aru, kuidas nad suudavad joosta ja samal ajal puhkpilli mängida," kommenteeris Morel.

Jutuks tuli ka näiteks Tšiili ja Venemaa armee paraadsamm ning lõpuks näitas Morel, kuidas marsivad Eesti sõdurid. See on suhteliselt sarnane soomlaste stiilile.