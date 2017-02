Poodidest on võimalik leida söödavat Tallinna vanalinna

Projektijuht Helen Sürje ja arhitekt Sille Pihlaku koostööl on sündinud šokolaaditahvlid, mis kujutavad endast nii topograafiliselt kui arhitektuurselt täpset Tallinna vanalinna mudelit.

Arhitekt Sille Pihlak selgitas "Ringvaates", et Tallinna vanalinna kujuline šokolaadifiguur sündis tema väikesest hobist. "Antud toote puhul näeme me 7500 korda väiksemat mudelit Tallinna vanalinnast, kui ta tegelikult on," sõnas Pihlak ja lisas, et kogu linnamassiiv on tehtud arvutis mudeliks ning seejärel 3D prinditud. "Kui kogu tehniline töö oli tehtud, siis aitas üks šokolaadikohvik ka valmistada need tahvlid."

Praegusel hetkel on müügil vaid 70% tumeda šokolaadiga versioon, mis ei sisalda piima ning omab ka Fairtrade märgistust. Pihlaku sõnul jõuavad õige pea poelettidele ka piimašokolaadist ja valgest šokolaadist versioonid Tallinna vanalinnast.

Autorite sõnul on täiesti omalaadne kogemus võtta vanalinn kätte ja murda sealt vaikselt tänavaid. "Kui vaadata, siis topograafiliselt on mere poolt õhem, eriti just Paksu Margareeta juurest, seega sealt on kõige lihtsam alustada murdmisega," sõnas Pihlak. Lisaks tõid nad välja, et kuigi toode sobib hästi turistidele, siis huvi on olnud ka siseriiklikult. "Üheks väljundiks on kindlasti Eesti Vabariik 100, samuti sobib see hästi ülikoolidele kingituseks."