Noarootsi saunaralli meelitas võistlema 120 saunalist

Läänemaal Noarootsis kogunes laupäeval enam kui 120 saunalist, kes tegid tiiru peale 14 üle kogu valla asuvale saunale.

Enne rajale pääsemist tuli kirevates kostüümides saunalistel tõestada, et nad oskavad valmis teha ühe korraliku saunaviha. Kui sellega hakkama saadi, ootasid neid juba 14 eriilmelist sauna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Igas saunas tulis istuda viis minutit.

"Esimene saun oli üllatavalt hea temperatuuriga, sest me tegime teisele võistkonnale natuke head, et kütsime selle sauna nüüd veel kuumemaks. Meie elasime üle, nüüd ootame järgmist viit minutit. Meil on väike edumaa olemas," rääkis osaleja Kairo.

Lisaks traditsioonilistele saunadele oli ka selliseid, mis olid vabas õhus. Näiteks Österby sadama tünnisaunas tuli boonuspunkti saamiseks joosta pika muuli tippu ja tagasi. Kuna ennast sai kõigepealt tünnis üles soojendada, polnud takistuseks ka see.

"See ei ole mingi probleem! Me oleme seest nii soojad, et me ei karda külma," kinnitas osaleja Annika.

Noarootsi saunarallil on tegelikult ka sügavam tagamõte. Kuna talvel satub sinna külalisi vähem, siis on kogu valda enda alla haarav üritus hea võimalus näidata põnevaid paiku, mida sealt leida võib.

Erinevalt talispordiüritustest ei ole saunarallil hirmu, et heitlik Eesti talv korraldajatele vingerpussi mängib.

"Talvel muidu ei tea, mida siin teha sellise ilmaga, mis ei ole liha ega kala, aga saun on alati soe, sauna saab alati minna, tulgu väljas lörtsi, lund või vihma," selgitas Noarootsi saunaralli korraldusmeeskonna liige Epp Loorens.

Noarootsi saunarallil osales seekord üle 120 inimese. Mullu alguse saanud üritusest on kujunenud üks Põhja-Läänemaa talviseid suursündmusi.