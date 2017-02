Kolm meest tegid uisutades Muhu saarele ringi peale

Kolm mandrimeest sõitsid laupäeval autoga Virtsu ja panid seal jalga uisud, et sõita mööda jääd ümber Muhu saare. Jääoludest neil kindlat ülevaadet polnud, kuid 75 kilomeetri pikkune ettevõtmine õnnestus.

Pärast kella 15, kui mehed olid jääl olnud juba üle kolme tunni, hakkasid kolm täppi Väikese väina tammilt vaadatuna Muhu saare nurgast paistma. Tammile jõudes olid nad uiskudel läbinud juba üle 50 kilomeetri, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eile hommikul tekkis mõte, et olud võiks soosida ja tegime väikest luuret. Kahjuks kohalikud mehed olid väga skeptilised ja arvasid, et sellest plaanist ei saa asja, aga me oleme mandri mehed, me oleme jonnakamad ja tulim,e tegime ära," rääkis Sten-Eric Uibo.

Esimeses peatuses mehed kinnitasid, et jää on seni olnud üllatavalt hea.

"Kõike on olnud, on rüsijääd ja on täiesti peegelsiledat jääd, aga pärast rüsijääd tunned, kui hea on see tõeliselt hea jää. See on väga hea, et on vahelduv," ütles Heiti Hallikma.

"Tegelikult võiks ikka öelda, et jää on super! Meil on keskmine kiirus vähemalt 20 kilomeetrit tunnis. Ja neid kaadreid, mis siin on, on nii palju - jälle ja jälle sellised mõnusad päikese ja jää kompositsioonid ja sõbrad ilusad punased, sinised. Tegelikult neid tohutu ilusaid hetki on ikka palju," lisas Eduard Pukkonen.

Ilus ilm ja päike pakkusid merel meestele nende endi sõnul kirjeldamatut naudingut.

Kogu uisumatka pikkuseks ümber Muhu saare kujunes 75 kilomeetrit, millest retke viimasel etapil, Suures väinas tuli meestel umbes kilomeetrine lõik rüsijää tõttu läbida siiski ka ilma uiskudeta.