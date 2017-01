Eesti kokk pälvis Bocuse d´Oril 14. koha

Kolmapäeval astus kokkade olümpiaks tituleeritud võistlusel Bocuse d´Or üles Eesti kokk Dmitri Rooz, kes saavutas 14. koha. Prantsusmaal Lyonis toimuva võistluse finaali pääses 24 paremat tippkokka üle maailma.

Nagu alati, valmistati kaks rooga kategooriates taldrik ja kandik. Esimest korda võistluste 30 aasta pikkuses ajaloos pidi taldrik koosnema sajaprotsendiliselt taimsest toorainest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pearoa põhikomponendid pidulikul kandikul olid tänavu Bresse´i kana ja koorikloomad.

Kandiku, millel Eesti meeskond kanarooga serveeris, disainisid Eesti kunstiakadeemia kunstnikud Risto Tali, Rait Siska ja Bruno Lillemets. Dmitri Roozil olid võistlusel abiks ka noorkokk Vladislav Borovik ja treener Pavel Djatškov.

"Kuigi kohustusliku toorained saab kohapealt, on meil kaasas ka kohalikku kraami – näiteks puravikke, mürkleid, toortatart, Peipsi-äärset sibulat," kommenteeris Dmitri Rooz enne võistlust. Tema sõnul sujusid viimased ettevalmistused hästi, meeskond oli heas vormis. Rooz lootis võluda hindajaid just oma vegan-roaga.

Eestit žüriis esindav Dimitri Demjanov sõnas teisipäevase, esimese võistluspäeva järel, et võistlejate tase on väga kõrge.

Ta lisas, et tihedat konkurentsi näitab ka see, et temalt said teisipäeval võistelnud 12 riigist neli võrdse arvu punkte.

"Norra, Taani, Soome ja Jaapan troonivad praegu minu pingereas, aga pooled riigid on veel ees ja tulemus selgub 24 žüriiliikme koondhinnangust," selgitas Demjanov.

Teisipäeval võistlesid Rootsi, Hiina, Soome, Tšiili, Jaapan, Lõuna-Korea, Prantsusmaa, Belgia, Taani, Holland, Norra ja Ungari. Kolmapäeval võistlesid Singapur, Šveits, Austria, Eesti, USA, Island, Kanada, Brasiilia, Uruguay, Maroko, Guatemala.

Tänavuse Bocuse d'Ori, mida nimetatakse ka kokkade olümpiamängudeks, võitis USA.

Kahepäevast võistlust sõitis eri maailma paigust jälgima umbes 4000 fänni. Eestist sõitis kohale 70-80 fänni.