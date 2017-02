Eestlaste Google´i otsingu trendid: Pokemon Go, Kersti Kaljulaid ja Eurovisioon

"Ringvaade" esitles, mida inimesed Eestis 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga kõige rohkem Google´ist otsisid.

"Eesti trendid on globaalsete trendidega päris sarnased. Pokemon Go oli kõige populaarsem otsing ka üle maailma. Üllatus oli Mustamäe keskus teisel positsioonil," kommenteeris Kristina Randver.

Teine tabel, mida saates näidati, puudutas trende kõige rohkem otsitud inimeste raames.

"See on ju hästi tore, et Eesti president on esimesel kohal. Inimesed tundsid huvi, kes ta on ja millega ta tegelenud on. Eelmine aasta oli võib-olla natuke eripärasem, sest meie seast lahkus palju tuntud ja omal alal tunnustatud inimesi. Tragöödiad ja surmad on need, mis panevad inimesi rohkem otsima. Sellest tulenevalt näeme selles tabelis võrreldes eelmise aastaga natukene rohkem inimesi, keda meie seas enam ei ole," selgitas Randver.

Kolmas tabel puudutas aga trende sündmuste otsingutes: