Väike-Maarja jõulumitmevõistlusel võeti mõõtu kümnel alal

Samal ajal kui suur osa spordihooneid on Eestimaal pühade ajal suletud, korraldati sportlikus Väike-Maarja vallas teist korda jõulumitmevõistlus.

Kokku võisteldi Lääne-Virumaal kümnel alal, alates ratta aeglussõidust lõpetades korvpallivisetega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võistluste eestvedaja Jane Kooli sõnul olid alad valitud nii, et tulla sai koos peredega ja sportlikust vormist sõltumata.

" Valisimegi need alad niimoodi, et saaks tulla pintsaku ja lipsuga tegema. Kui sul ongi kõht silmini täis, siis on sõudmine ainu, mis võib esile kutsuda teatud reflekse," selgitas Kool.

Helge Alt oli Väike-Maarjasse sportimas koos perega.

"Me oleme väga harva Väike-Maarjas, aga täna olime. Eile söödi palju. Ja lastega saab koos olla üks päev - mis saab veel toredamat olla," ütles Alt.

Vallavanem Indrek Kesküla ütles, et jõulumitmevõistluse mõnu seisneb alade laias spektris. "Veidi spordi kõrvale õnne, mitte ainult rassimist ja higi - see teebki selle ürituse mõnusaks," selgitas Kesküla, kes loodab, et osalejaid motiveerib ka see, et vallavanem võistleb.

"Ma loodan, et motiveerib - ole vallavanemast parem. See võiks küll olla väga hea loosung," ütles ta.

Kui alade lõikes said osalejad vallavanemast paremad olla, siis kokkuvõttes pälvis esikoha just Indrek Kesküla. Naistest osutus parimaks Geidi Kruusmann.