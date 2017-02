Tartu politseinik ehitab hobi korras nukumaju

Tartus politseinikuna töötaval Kaarel Kenderil on oma ametit arvestades pisut ootamatu hobi, ta ehitab nukumaju.

Kuldsete kätega noormees tunnistas, et sai idee oma tütrelt Heililt. "Ma tahtsin talle teha ise, siis on väärtus hoopis teine. Ma tahtsin teha puidust, mis oleks tugev ja lapsesõbralik," selgitas Kender ETV saates "Ringvaade", kuidas hobi alguse sai.

Kender rääkis, et on tänaseks valmis ehitanud umbes 50 nukumaja. "Valdavalt on ikkagi majade omanikud tuttavad ja tuttavate tuttavad," selgitas mees.

Iga maja, mis Kenderi käe all valmib, on unikaalne ning ühe nukumaja valmimiseks läheb umbes 24 tundi. Eriti palju tellimusi oli mehel jõulude ajal. "Kuna see on nii ajamahukas, siis 23. detsembril ma lõpetasin öösel kell 3.40 viimase maja, mis läks jõuludeks," meenutas ta.

Meisterdamispisiku on Kender saanud oma vanaisadelt.