Eesti vähemusrahvad tutvustasid talvise pööripäeva kombeid

Eesti Vabaõhumuuseumis tähistati laupäeval talsipühi ja talviseid svjatkasid.

Sel puhul tutvustasid Eestis elavad vähemusrahvad oma talvise pööripäeva kombestikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Muuseumi setu talu ja peipsivene maja vahelisel külavainul sai osaleda vanades rahvamängudes ja jõukatsumistes ning rüübata ehtsat samovariteed. Samuti pakuti majades pidupäevaroogasid, meisterdati rätinukku ning ennustati.

"Vanausulised arvasid, et svjatkade ehk pühade õhtute ajal, mis algavad 6. jaanuarist ja lõppevad 19. jaanuaril, Kristuse ristimise päeval, on taevaväravad lahti, sest Jumal on nii õnnelik, et temal sündis poeg ja sellepärast siis inimesed näevad tulevikku. Ennustada ei tohi mitte mingil juhul ikooni ees, nii et me ka ikooni ees ei ennusta, aga tulevikku tõesti praegu peaks näga saama," selgitas paljurahvuselise Eesti keskuse juht Einike Sooväli.