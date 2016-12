Mart Laar rääkis "Jõulutunnelis" enda unistustest

"Jõulutunnel" tõi vaatajate ette ka loo Mart Laarist, keda tabas neli aastat tagasi ootamatult insult ning kes liigub samm sammult paranemise poole.

"Ma unistan sellest, et mind poleks tarvis enam järgi vaadata, see oleks eriti mõnus," ütles Mart Laar "Jõulutunnelis" ja kinnitas, et see kõik vajab tööd. "Seda me siin koos teemegi, sest kunagi ma tahaksin teha samme ka ilma selle toetava kepita."

Mart Laar on insuldi järel käinud igal aastal Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses, kus ta on tavaliselt kümme päeva korraga. Seal veedetud aega sisustatakse erinevate protseduuridega alustades massaažist lõpetades jõusaalitreeninguga.

Laar selgitas, et sellest treeningust on palju abi. "Kui te enne mind nägite, siis ma ei oleks suutnud ise siia kõndida, aga nüüd suutsin," ütles endine peaminister, kes suudab tänaseks juba enda jõul liikuda erinevatel korrustel oleva palati ja jõusaali vahel. "See nõuab suurt tahtejõudu."

Samuti tõi ta välja, et ka rõõmus personal mõjub väga positiivselt. "Nad on kõik sellised rõõmurullid."

Füsioterapeut Siret Põldur tõdes, et kuigi algul võib patsientidele tunduda, et mis ma 70-aastasena ikka sinna jõusaali lähen, siis tegelikult minnakse sinna varsti rõõmuga. "Kui tullakse juba teiseks teraapiaperioodiks tagasi, siis oodatakse juba jõusaali minemist."

"Jõulutunnelis" tutvustasid nad ka tarku trenažööre, mille ostmiseks kogutakse sel aastal ka annetusi. Mart Laar tõi välja, et eriti meeldiv on nende masinate süsteem, kus uuesti aparaadi taha istudes ütleb ta: "Tere, Mart!"