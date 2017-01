Kai Müürsepp hoiab Pihlakobarat värskena

Saates "Hommik Anuga" oli külas näitleja Arvo Kukumägi, kes ütles, et pidas peagilinastuva Rainer Sarneti filmi "Novembri" võtetest päevikut, mille kavatseb ilmutada. "Elus on olnud ka palju niukseid asju, mis võinuks olemata olla, aga ma ei kahetse midagi, see ongi elu," rääkis Kukumägi.