Fotograaf Raigo Pajula kommenteeris maailma parimaid pressifotosid

"Ringvaade" tegi fotograaf Raigo Pajula abiga ülevaate aasta parimatest pressifotodest maailmas.

Parimaks pressifotoks nimetati uudisteagentuuri Associated Press fotograafi Burhan Ozbilici tabamus, mis kujutab relvaga Türgi politseinikku seismas surmavalt haavata saanud Vene suursaadiku kohal.

Raigo Pajula ütles kokkuvõtteks, et kui vahepeal kadus kadus parimate pressifotode hulgast ära väga verine action-laad, siis nüüd on see täie rauaga tagasi.

"Võimsad fotod. Kui fotograafid ei läheks sellistesse kohtadesse – tihti öeldakse ju fotograafidele, et mis sa ronid siia, meil on siin halb ja paha, sina tahad teenida meie valude ja vaevade pealt –, siis me ei teaks nendest asjadest," kommenteeris ta fotograafide julgust.