Aasia reisilt naasnud perekond jagas "Ringvaates" muljeid

"Ringvaade" tutvustas viieliikmelist perekonda, kes naasis äsja kuuekuuselt reisilt Aasiast.

Pereema Egle Raadik-Gonchev ütles, et võib-olla oli see noore pere tüüpiline igapäev töö ja rutiiniga, mis neid reisima ajendas.

"Palju tööd on võimalik teha arvutis ära. Kui Eesti aja järgi on kell 18 töö läbi, siis kuskil on ju soe. Sa saaksid minna ja veeta oma aega lastega kuskil templites, džunglis, basseini ääres. Me mõtlesime, et kuna me tõesti ei ole tüüpiline Eesti pere, kes käib Egiptuses, Türgis, kus iganes, siis kui me läheme, siis kapitaalselt, kuueks kuuks. Läheme ja elame, ei ole turistid, et me tõesti saaksime aru, mis tegelikult Aasias toimub."

