"Ringvaade" tutvus Tallinna loomaaia jääkarupojaga

9. märtsil saab nime Tallinna loomaaias mõni aeg tagasi sündinud jääkarupoeg. "Ringvaade" rääkis loomaaia direktori Tiit Maraniga, kuidas karupojal seni läinud on.

Loomaaia direktor Tiit Maran selgitas, et karupojale nime valides arvestasid nad mitmeid tingimusi, sealhulgas nii tema juuri kui ka rahvusvahelist kõla. "Lõpuks sündis otsus aga küllalt üksmeelselt."

"Isegi kui looduses juhtub nii, et emane liigub koos pojaga ja tuleb ligi teine isane, siis ema peab tugevalt kaitsma enda poega, sest muidu võib isasel tekkida tahtmine poeg maha lüüa," selgitas Maran ja tõi välja, et põhjuseks on see, et isane võib tahta uuesti paarituda. Sel põhjusel ei ole ka Tallinnas korraga väljas emane ja isane jääkaru.

Jääkarupoja nimi tehakse teatavaks 9. märtsi "Terevisioonis".