Peeter Mardna lahkas terviseteemaliste raamatute edu

Eesti raamatupoodides olid populaarseimad terviseteemalised raamatud. Terve elu arstina töötanud Peeter Mardna tõdes, et tervis ongi teema, mis inimesi peamiselt huvitab.

"See on uudishimu, mida tahame tervise kohta saada. Seltskonnas on kolm põhiteemat Ilm, tervis ja lastekasvatajad. See on üks põhiteemasid, mis inimesi alati huvitab," põhjendas Mardna ETV saates "Ringvaade".

Kolm enimmüüdud raamatut on:

- Rene Bürkland "Tark tee terviseni. Hiina toitumisteraapia tervise tugevdamiseks ja haigustest paranemiseks"

- Riina Raudsik "Energiakriis. Keha häirekell"

- Giulia Enders "Võluv soolestik. Kogu tõde ühe alahinnatud elundi kohta"

"Ma olen ise ka imestanud, et Eesti rahvas on olnud üle 200 aasta kirjaoskaja ja mida ma vaatan aasta edasi, seda rohkem usutakse alternatiivseid ja posimismeetodeid," ütles Mardna, kes imestas, et miks meditsiini vaja on, kui alternatiivsed meetodid toimivad. Ta lisas, et šarlatanide vastu peaksid samme astuma õiguskaitseorganid.