Mihhail Stalnuhhin värskest lasteraamatust: peategelasteks on kutsikas ja kassipoeg

"Ringvaates" tutvustas enda esimest lasteraamatut "Kuidas karta, kui üldse hirmu ei ole ehk pööningulood" poliitik Mihhail Stalnuhhin, kes tõdes, et praeguseks kirjutab ta tegelikult juba viiendat lasteraamatut.

"Kui me emaga tuli Tartusse, siis oli vabu kohti ainult ühes eestikeelses lasteaias," ütles Mihhail Stalnuhhin "Ringvaates" enda hea eesti keele oskuse põhjenduseks ja kinnitas, et oma vanaema sõnul rääkis ta kuu aja pärast juba selget eesti keelt. "Me oleks ammu kõik keeleprobleemid lahendanud, kui me hakkaksime keelega tegelema juba lasteaias või algkoolis."

Raamat ilmus originaalis siiski vene keeles ning selle on tõlkinud eesti keelde Helle Tiisväli. "Keelekandja peab siiski kirjutama oma emakeeles," ütles Stalnuhhin ja tõdes, et Helle Tiisväli tõlge on väga hea. "Ma ise ei oleks suutnud nii hästi selle tõlkega hakkama saada."

Stalnuhhin kinnitas samas, et kuigi tal ilmus just hiljuti esimene lasteraamat "Kuidas karta, kui üldse hirmu ei ole ehk pööningulood", siis tegelikult kirjutab ta praegu juba viiendat raamatut. Märtsis peaks ilmuma "Mutijaht ehk õuelood".

Raamatu "Kuidas karta, kui üldse hirmu ei ole ehk pööningulood" peakangelasteks on kutsikas ja kassipoeg. "Selleks, et ei oleks segadust ka teistes keeltes, ongi tegelaste nimeks lihtsalt kutsikas ja kassipoeg," kinnitas raamatu autor.