TÜ loodusmuuseumi perepäeval tutvustati metsloomade elu talvel

Perepäeval Tartu ülikooli loodusmuuseumis said huvilised uurida, kuidas loomad suure talvekülmaga metsas hakkama saavad ja milliseid tegevusjälgi endast maha jätavad. Kõige rohkem elevust pakkusid muuseumikülastajatele kogu maja haarav otsimismäng ja erinevate loomajälgede määramine.

Selleks, et edaspidi metsas võõraid loomajälgi kohates mitte ära ehmuda ja jälg õige loomaga kokku panna, said väikesed loodusesõbrad endale järgmiseks metsaskäiguks spikrid valmis meisterdada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu ülikooli loodusmuuseumi talvisel perepäeval pöörati seekord tähelepanu just loomade talvisele tegevusele. Näiteks sai teada, kuidas erinevad orava ja rähni söödud käbid või kuidas saada aru, et puuoksa on näsinud just kobras.

Lisaks sai tutvuda erinevate loomade nahkade ja koljudega.

Lapsed aga leidsid, et kõige huvitavam ja kasulikum on siiski loomajälgede määramine.

Muuseumi külaliste seas oli nii lapsi, kes igapäevaselt metsa satuvad kui ka neid, kes loomajälgi esmakordselt paberi peal nägid.

"Üsna paljud näevad siiski esimest korda ja saavad esimese kogemuse, lükke, et nüüd läheks metsa jälgi määrama. /.../ Kui käid suusatamas või jalutamas, siis need jäljed tunned ära. Aga on ka selliseid noorteadlasi või lapsi, kes on enne juba näinud ja ise hästi huvi tunnevad. Seda on ka väga rõõm näha, et meie hulgas on teadlased kasvamas," rääkis loodusmuuseumi loodushariduse koordinaator Külli Kalamees-Pani.